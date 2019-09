Rifiuti abbandonati nell'area di accesso all'ex discarica di Villa Carmine

Romina Di Costanzo, consigliera comunale del Pd - Progressisti per Montesilvano, segnala la presenza di rifiuti abbandonati all’inizio dell’area di accesso all’ex discarica di Villa Carmine.

"Si tratta - spiega - di sfalci di potatura e rifiuti di vario genere, non pericolosi, ma il cui abbandono è dimostrativo che il solo ripristino di una catena che ne vieta l’accesso non è affatto sufficiente a scoraggiare lo scarico indiscriminato e illecito di rifiuti nell’area. Un sito, quello limitrofo all’asta fluviale del Saline, già fortemente compromesso, che ricade nell’area Sir, per il quale è in corso un piano di caratterizzazione dell’Arap".