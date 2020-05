Accordo fra Regione e Comune per il rifacimento della piazza del municipio nel centro storico di Collecorvino

Buone notizie per i cittadini di Collecorvino. La Regione Abruzzo e il Comune hanno firmato un accordo che permetterà la messa in sicurezza e riqualificazione di piazza Umberto I, di fronte al municipio nel centro storico del paese. Si tratta di 565 mila euro di fondi, che andranno a ristorare i danni causati dal maltempo del gennaio 2017.

Lo ha fatto sapere il presidente della provincia e sindaco di Collecorvino Zaffiri, che ha ricordato come questi fondi si vanno ad aggiungere ad altri già precedentemente erogati pari ad 1,2 milioni di euro per il potenziamento del fossato in zona Congiunti e per il consolidamento del primo tratto di via Principe di Piemonte già in fase di esecuzione.

Inoltre, sarà migliorato l'aspetto della piazza che è ritrovo quotidiano per i cittadini e punto di raccolta in situazioni d'emergenza per i residenti del centro storico. Zaffiri ha ringraziato i cittadini che nei mesi successivi all'ondata di maltempo del gennaio 2017 hanno subito notevoli disagi per la chiusura parziale della piazza, anche se qualcuno ha aggiunto il sindaco non ha risparmiato critiche sterili.

