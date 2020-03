Emergenza Coronavirus, riduzione fino all'80% dei treni: Marsilio firma l'ordinanza

Arriva lo stop fino all'80% dei servizi ferroviari in Abruzzo. Il presidente Marsilio, infatti, ha firmato l'ordinanza arrivata nell'ambito dell'emergenza Coronavirus,e che riguarda il trasporto pubblico. L'obiettivo è quello di ridurre ed evitare eventuali contagi, mentre i passeggeri che saliranno sui treni che partiranno regolarmente dovranno sempre mantenere la distanza di un metro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordinanza autorizza inoltre la liquidazione dei contributi di esercizio ai gestori privati di trasporto pubblico in anticipo rispetto al secondo quadrimestre come previsto dai contratti in essere e come richiesto nei giorni scorsi dal presidente della Tua Giuliante.

Sostieni IlPescara Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di IlPescara ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: