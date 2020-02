Polemiche e ricorsi per la nomina del comandante Palestini, ma Masci si difende: "Regole rispettate, è la scelta migliore"

Nessuna irregolarità amministrativa per la nomina di Danilo Palestini. Il sindaco di Pescara Carlo Masci interviene in merito alle polemiche sollevate da due candidati esclusi che annunciano ricorsi giudiziari per il mancato rispetto di un requisito per la scelta del nuovo comandante della polizia municipale di Pescara.

In particolare, il sindaco avrebbe potuto scegliere soltanto candidati che per almeno cinque anni avevano già avuto un incarico di comandante della polizia municipale. Ma il primo cittadino ha commentato su Facebook la vicenda, sottolineando come, al netto delle questioni amministrative di competenze del dirigente comunale di settore, è sicuro che la sua scelta sia stata legittima sotto tutti i punti di vista:

Al netto delle questioni amministrative di competenza del dirigente del Personale, di cui peraltro mi fido pienamente, sia chiaro a tutti che nessuno può venire, per di più da fuori Pescara, a dirmi chi devo scegliere come comandante della Polizia Municipale. Ho scelto Danilo Palestini, l'ho scelto per la competenza, la professionalità, la passione, l'impegno, la conoscenza del territorio e delle sue criticità, la disponibilità totale e l'amore per la città. Punto! Adesso, senza troppi giri di parole e fronzoli, continuiamo a lavorare per rendere Pescara più vivibile e più sicura

L'ufficializzazione della nomina di Palestini è avvenuta nei giorni scorsi.