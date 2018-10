Padovano lancia la sua candidatura: "Sarò il sindaco del mare"

È il consigliere comunale e presidente del Sib-Confcommercio, Riccardo Padovano, il primo a lanciare la lunga volata verso le elezioni amministrative previste nella primavera del 2019 per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Pescara.

Da ieri sono infatti apparsi in città dei manifesti, sia 6 metri per 3 che più piccoli, con i quali Padovano annuncia la sua candidatura a primo cittadino.

«Sarò il sindaco del mare», così Padovano invita i suoi concittadini a sostenerlo in questa lunga corsa nella quale ha certamente giocato d'anticipo rispetto a tutti gli altri.

Padovano fa anche sapere di avere già pronta una lista con 30 nomi per i candidati al consiglio comunale e che non ci saranno primarie per quello che lo riguarda.

