L'appello di Pignoli: "Pulire e riaprire immediatamente i parchi delle periferie"

L'appello di Massimiliano Pignoli: "Pulire e riaprire immediatamente i parchi delle periferie". Il capogruppo dell'Udc ha scritto all'assessore ai Parchi per sollecitare ufficialmente la riapertura di tutti gli spazi verdi di Pescara, annunciando al contempo di aver chiesto per, domattina alle 10, la convocazione urgente della Commissione Ambiente e Parchi.

"È giusto - afferma Pignoli - che non ci siano cittadini di serie A e serie B, e per questo auspico che in pochi giorni l'amministrazione provveda a mettere a disposizione dei nostri ragazzi, ma anche delle persone meno giovani, non solo i parchi del centro cittadini, ma anche quelli che si trovano nei quartieri periferici, e in particolare per esempio nella zona Colli il Parco "Pietro Pacca", e il parco di via Ciafardini, angolo via Colle di Mezzo, e gli altri parchi delle zone di Rancitelli, San Donato, via Aterno, Zanni e Fontanelle".