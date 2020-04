Riaperture anticipate in Abruzzo, il M5s attacca la giunta regionale: "Si assuma la responsabilità delle nuove vittime"

No ad ordinanze regionali di riapertura di alcune attività economiche in anticipo rispetto al Governo, con la giunta regionale che fa solo propaganda e cavalca le difficoltà e paure degli abruzzesi. Duro attacco della capogruppo alla Regione del M5s Marcozzi in merito al dibattito riguardante la possibilità che in Abruzzo, come auspicato dall'assessore Febbo e dal presidente Sospiri, vengano anticipate alcune riaperture soprattutto per il settore dei parrucchieri, estetisti, ristorazione e stabilimenti balneari. Secondo la Marcozzi, sarebbero ordinanze avventate e molto pericolose per la salute dei cittadini, dove non si conoscono i dati relativi all'indice R0 in Abruzzo ed i tempi d'attesa medi sono di 15 giorni per il referto di un tampone.

"Tutti auspichiamo di tornare al più presto a una vita normale ma lo si potrà fare quando ci saranno le condizioni necessarie e sufficienti. Basti guardare cosa accade oggi in Germania: a una settimana dalle riaperture l'indice di contagiosità è tornato pericolosamente ad alzarsi tanto da stimolare il dibattito su nuove chiusure. Con la differenza che in Germania il servizio sanitario nazionale è molto più efficiente del nostro perché non è stato depotenziato, fiaccato e svilito come accaduto in Italia dai precedenti governi di centrodestra e centrosinistra. Forse Marsilio ipotizza riaperture a pioggia per riempire il nuovo Covid Hospital di Pescara e dare un senso compiuto alla sua costruzione?”

Secondo il M5s, non ci sarebbero basi scientifiche per anticipare aperture in Abruzzo, ma solo propaganda a differenza di quanto fatto dal premier Conte che ha dato ascolto ai pareri del comitato tecnico scientifico. Una riapertura incontrollata e prematura potrebbe, secondo la Marcozzi, portare ad un aumento incontrollato dei contagi e saturazione delle terapie intensive oltre ad un nuovo aumento di decessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.