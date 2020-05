Riaperture in Abruzzo, Marsilio: "Confermata la validità delle nostre linee guida"

Riaperture in Abruzzo, il governatore Marco Marsilio sottolinea che è stata "confermata la validità delle nostre linee guida". Mentre infatti molte Regioni hanno atteso che il Governo pubblicasse il Dpcm con i relativi allegati, "noi ci siamo portati avanti nel lavoro - spiega il presidente - anche per rispetto di imprese e artigiani che dovevano avere il tempo necessario per programmare la ripresa".

Marsilio, infatti, precisa quanto segue:

"Se avessimo atteso – pazienti e disciplinati – le ‘regole’ del Governo per riaprire le attività, domani tutto l’Abruzzo sarebbe rimasto sostanzialmente chiuso, perché è impensabile disciplinare tanti settori di attività in poche ore di lavoro, e di far conoscere a tutti gli interessati le regole da adottare per stare in regola. In queste ore, comunque, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che ci caratterizza, i nostri uffici sono al lavoro per verificare e revisionare il corpus delle ordinanze regionali e fare le ‘limature’ del caso rispetto al decreto-legge e al conseguente Dpcm odierno, anche al fine di evitare ogni possibile confusione o sovrapposizione di norme". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così domani, 18 maggio, si potrà ripartire: "L’ordinanza 59 - conclude Marsilio - è stata trasmessa al Governo ed emanata già dal 14 maggio, e non solo non è stata né osservata né tantomeno impugnata, e quindi è pienamente efficace, ma ha trovato il suggello della sua compatibilità alle linee guida pubblicate in allegato al Dpcm".