Riaperture per il 18 maggio: anche Marsilio fra i governatori che chiedono un incontro urgente con il Governo

Anche il governatore della Regione Abruzzo Marsilio ha chiesto, assieme ai presidenti di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto, Sicilia, Basilicata e provincia autonomia di Trento, un incontro urgente per domani 11 maggio con il Governo al fine di stabilire le direttive per anticipare alcune riaperture il 18 maggio prossimo. L'obiettivo è quello di avere linee Inail chiare e certe entro mercoledì concedendo ad ogni territorio l'autonomia di ripartire con alcune riaperture che sarebbero previste per il mese di giugno.

Il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini ha fatto sapere che si terrà domani l'incontro e che ha condiviso la decisione dopo aver consultato il ministro Boccia e su sollecitazione di molti presidenti, per avere certezza di poter riaprire dal 18 maggio esercizi ed attività commerciali oggi chiuse, in base all'andamento epidemiologico e rispettando ovviamente i protocolli di sicurezza sanitaria. Qualora non dovessero esserci risposte dal Governo, i presidente delle Regioni sono pronti ad agire autonomamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ministro Boccia ha confermato che dal 18 maggio ci sarà una nuova fase, che porterà ad una differenziazione territoriale in modo da far ripartire gran parte delle attività economiche, a patto che ci siano protocolli di sicurezza. Ricordiamo che il presidente Marsilio ha predisposto un'ordinanza per la riapertura di centri estetici e parrucchieri il 18 maggio, mentre Conte durante l'ultima conferenza stampa aveva parlato del primo giugno.