Riapre il viadotto del Cerrano, per De Martinis è "la fine di un incubo"

Queste le prime parole di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, in merito alla riapertura del tratto autostradale interessato, pur permanendo il divieto per i mezzi di trasporti eccezionali e merci pericolose.

"Una notizia bellissima che segna la fine di un incubo per il nostro territorio. Sono state settimane di emergenza in cui è stata messa a dura prova la salute dei nostri cittadini per l’evidente stato di inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico. Senza citare i disagi e i consistenti danni economici dei cittadini e degli operatori commerciali presenti nelle aree interessate".