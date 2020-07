Il vicesindaco di Pescara rassicura: "Riapertura regolare per le scuole cittadine a settembre"

Situazione logistica e strutturale delle scuole di Pescara nella norma, senza particolari ostacoli o criticità e dunque gli istituti scolastici comunali potranno riaprire regolarmente il 14 settembre prossimo. Lo ha fatto sapere il vicesindaco di Pescara Santilli al termine della riunione che ha tenuto oggi con i dirigenti scolastici, con l'assessore allo sport Martelli, con il presidente della commissione comunale istruzione Rapposelli e con la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Usp Fortunato.

La ricognizione delle scuole ha permesso di rilevare solo interventi di edilizia leggera per allestire i varchi di afflusso e deflusso bambini e ragazzi, e la possibilità di tenere se necessario lezioni in palestre e locali più ampi per garantire il distanziamento sociale nell'ambito delle regole per il Coronavirus:

Alla dirigente Usp, Fortunato, è stata invece sollecitata l'importanza di assumere personale Ata aggiuntivo proprio per favorire un maggiore controllo dell'attività e dell'applicazione delle misure

Ricordiamo che proprio ieri la giunta regionale ha ufficializzato la data di riapertura degli istituti scolastici in Abruzzo, fissata proprio per il 14 settembre.