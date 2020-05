Per la festa della mamma riaprono altri 10 parchi a Pescara: ecco quali

Riapriranno anche altri 10 parchi cittadini al pubblico nei prossimi giorni. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Santilli, annunciando che in occasione del fine settimana e per la festa della mamma saranno riaperte, a partire da sabato 9 maggio, anche le seguenti aree verdi che vanno ad unirsi ai parchi già disponibili. Si tratta del:

L'assessore sottolinea come il Comune abbia lavorato con tempi rapidissimi, addirittura con due giorni d'anticipo rispetto al cronoprogramma, per restituire le aree verdi ai cittadini ed iniziare a vivere una lenta e progressiva normalità dopo i due mesi di lockdown.

"Nel rispetto della normativa e di tutte le accortezze necessarie in considerazione delle misure da adottare per evitare le occasioni di contagio. In quest’ottica resta in vigore l’interdizione di utilizzo dei giochi per bambini, già disposto per i primi 17 parchi riaperti al pubblico"