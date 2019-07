Riapertura Le Naiadi, Sospiri: "Un nuovo inizio e grandi potenzialità per la struttura"

Un obiettivo raggiunto importante per la città di Pescara e per tutto l'Abruzzo. Così il presidente del consiglio regionale Sospiri ha definito la riapertura delle Naiadi, chiuse per diversi mesi dopo il fallimento. Sospiri ha partecipato alla cerimonia d'inaugurazione della piscina olimpionica giovedì 11 luglio, sottolineando come l'amministrazione regionale di centrodestra abbia compiuto un grosso sforzo e lavoro per restituire in tempi brevi l'impianto agli utenti:

Lo scorso 13 giugno, esattamente un mese fa abbiamo consegnato le chiavi della struttura ai nuovi gestori che si sono assunti un compito arduo, quello di restituire splendore alla struttura, farla tornare a essere quel gioiello che tutti ricordano, che negli anni ha ospitato alcuni dei migliori spettacoli live del nostro territorio. Avevano promesso la riapertura entro un mese, promessa mantenuta e oggi parliamo di una struttura che, messa in buone mani, potrà avere uno sviluppo per noi inimmaginabile probabilmente. Ora ci aspettiamo di veder risorgere subito l’impianto, e, nel frattempo, penseremo al suo sviluppo futuro, all’idea di Project Financing che avremo tutto il tempo di valutare, ma solo dopo aver visto riaccese tutte le luci della struttura a pieno regime