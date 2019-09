Riapertura Naiadi, Renzetti: "Ora puntiamo ad ospitare di nuovo i grandi eventi sportivi"

Riportare le Naiadi al centro degli eventi sportivi nazionali ed internazionali, per ospitare a Pescara di nuovo manifestazioni di altissimo livello. Il capogruppo al Comune di Forza Italia Renzetti interviene commentando la riapertura dell'impianto sportivo con gli open days iniziati oggi.

Secondo Renzetti, si tratta di avviare un lavoro di squadra proficuo assieme ai nuovi gestori che dovranno garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma a livello politico istituzionale riaprire i canali di trattativa per riportare grandi eventi sportivi, come avvenuto per i Giochi del Mediterraneo, alle Naiadi e a Pescara.

Renzetti evidenzia il grande lavoro fatto per riaprire in tempo record la struttura, soprattutto da parte del presidente del consiglio regionale Sospiri:

Tutti abbiamo seguito con rammarico le alterne sorti di quell’impianto che è sempre stato il punto di riferimento del territorio per le attività natatorie, una storia costellata di grandi successi sportivi, ma anche di avversità che ne hanno determinato nel tempo la chiusura a più riprese con la perdita di posti di lavoro. Dopo i Giochi del Mediterraneo, che hanno visto la presenza a Pescara dei campioni del nuoto, come Federica Pellegrini, che ha anche realizzato dei record proprio dentro le vasche de Le Naiadi, pensavamo che fosse cominciata la rinascita, ma così non è stato, ma la nuova caduta dell’impianto è stata frenata proprio dall’intervento delle Istituzioni e di un gruppo di privati che credono nelle possibilità di un impianto che tanto può dare e fare, purchè ci sia alle spalle un piano industriale e aziendale serio e razionalmente progettato.

Si potrebbero quindi avere di nuovi partite della nazionale di Pallanuoto, campionati internazionali, giochi del mediterraneo sulla spiaggia iniziando fin da subito a lavorare, ha specificato Renzetti.