Marsilio sulla Fase 2: "Chi può garantire la sicurezza che riapra, siano bar parrucchieri o altro". Prevista nuova ordinanza

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, apre a una riapertura anticipata di alcune categorie escluse per ora dal decreto governativo del 26 aprile.

Marsilio è chiaro sulla Fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) nella nostra regione: «Chi rispetta la sicurezza e riesce a garantirla per sé e per gli altri, e si adegua agli standard imposti, può riaprire, che siano bar o parrucchieri o altro».

L'alternativa è chiara per Marsilio in caso di mancata concessione a riprendere le attività: «A meno che, uno Stato che tiene fermi interi comparti si dimostri in grado di distribuire subito i dovuti ristori per i danni economici».

Questo quanto spiega il presidente della giunta regionale che entro oggi dovrebbe firmare una nuova ordinanza per consentire il ritorno all'operatività di diversi settori:

