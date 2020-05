Buona la prima anche per il mercato lungo la strada parco - FOTO

Nessun problema per la riapertura del mercato rionale lungo la strada parco. Oggi 6 maggio infatti, dopo la ripartenza di lunedì 4 maggio per il mercato in via Pepe, è ripartita l'attività dei commecianti ambulanti lungo l'ex tracciato ferroviario. Presente l'assessore comunale Cremonese che ha sottolineato come siano stati applicati e rispettati tutti i protocolli di sicurezza sanitaria con l'uso obbligatorio di guanti e mascherine, e di distanziamento sociale con 5 metri fra i singoli operatori ed accesso tramite corsie d'uscita ed ingresso dai banchi per massimo due clienti alla volta. A disposizione anche gel sanificante.

Cremonse ha aggiunto:

Grazie alla polizia municipale, la protezione civile, agli operatori tutti per il loro responsabile aiuto.

Anche in occasione della ripartenza del mercato in via Pepe, non erano state registrate particolari criticità come aveva spiegato il sindaco arrivato sul posto per un sopralluogo.