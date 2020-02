La replica dell'assessore Cremonese sul mercato in piazza Muzii: "Abbiamo avuto il coraggio di agire dopo 10 anni di stallo"

L'amministrazione comunale di centrodestra ha avuto il coraggio di intervenire per sbloccare e risolvere definitivamente una situazione di stallo che andava avanti da 10 anni. L'assessore comunale Cremonese ha voluto replicare alle accuse mosse dai consiglieri comunali del M5s in merito all'annullamento del bando del 2010 riguardante i box per gli artigiani al primo piano del mercato in piazza Muzii.

Secondo i pentastellati, di fatto gli artigiani sarebbero stati sfrattati dalla struttura con la decisione di revocare il bando, sostenendo che all'interno si aprirebbe la possibilità di aprire locali e ristoranti. L'assessore invece ci ha spiegato che la decisione arriva dopo aver valutato attentamente la situazione:

"Il bando fu pubblicato nel 2010 dall'amministrazione Mascia. Da allora la situazione ed il contesto in piazza Muzii è cambiato, soprattutto per la pedonalizzazione della zona. Per gli artigiani avrebbe poco senso quindi, considerando poi che nel 2016 il Comune chiese agli stessi operatori se erano ancora interessati agli spazi al primo piano, e risposero solo in 14. Nessuno di loro, fra l'altro, ha mai avviato azioni formali nei confronti dell'ente comunale".

L'assessore Cremonese poi ci anticipa quali sono i progetti per il futuro per il primo piano del mercato: