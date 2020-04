Ospedale, Psichiatria: Blasioli presenta una interpellanza per parlare del futuro del reparto

Ospedale, Psichiatria: da Antonio Blasioli verrà presentata un'interpellanza per parlare del futuro di questo reparto. Ecco cosa ha dichiarato il consigliere regionale del Pd:

“In un momento di grande emergenza a causa del diffondersi del Coronavirus è sicuramente importante pensare a spazi dedicati a questi pazienti, ma alcune proposte, come quella che era circolata negli ultimi giorni di trasferire il reparto di psichiatria di Pescara in una struttura privata, lascia decisamente perplessi”.

La struttura in questione sarebbe la clinica Villa Serena a Città Sant'Angelo. Blasioli, poi, sottolinea che "nessuno del comitato strategico Covid" aveva "mai richiesto lo spazio al primo piano dell’ala sud del Santo Spirito per far fronte alla pandemia", aggiungendo che "trasformare 12 posti letto in reparto per i contagiati dal Coronavirus e trasferire, allo stesso tempo, i pazienti di psichiatria a Villa Serena non aveva, e non ha, alcun senso logico".

Nell’interpellanza che Blasioli sta preparando si chiederà anche "come e perché si sia diffusa la notizia di un focolaio nel reparto di psichiatria del Santo Spirito".