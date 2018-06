Il reparto di Geriatria finisce al Tg5, Pignoli sbotta: "Bisogna risolvere il problema"

Il sovraffollamento del reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara è stato ieri protagonista di un servizio del Tg5 e per questa ragione questa mattina il consigliere comunale Massimiliano Pignoli ha deciso di scrivere al presidente della commissione consiliare Sanità.

Con la lettera Pignoli chiede che venga eseguito un sopralluogo della commissione Sanità in ospedale al fine di verificare la situazione del reparto di Geriatria alla presenza del primario e del direttore generale della Asl.

«Esprimo», dice Pignoli, «la mia solidarietà per medici e infermieri visto che un sovraffollamento del reparto equivale anche a una carenza di personale e di medici, ma bisogna essere consapevoli che non è più possibile tollerare una situazione di gravità di questo tipo che si ripete ogni anno. Lo scopo del sopralluogo della commissione dovrà proprio essere quello di risolvere in modo definitivo il problema per evitare nuove proteste ancora più eclatanti».