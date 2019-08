Regione, Testa replica al centrosinistra: "Polemiche sterili e vuote"

Polemiche sterili ed inutili, un "disco vecchio" che annoia più che informare. Il consigliere regionale di Fratelli D'Italia Testa attacca il centrosinistra replicando alle accuse mosse dai consiglieri nei giorni scorsi alla giunta Marsilio, in merito alla questione degli atti e provvedimenti messi in campo nei primi sei mesi di mandato.

Testa parla di accuse infondate e vuote a Marsilio ed ai suoi assessori, sottolineando come abbiano fatto più delibere rispetto a quanto fatto dalla giunta precedente di centrosinistra:

Scagliare accuse sparando nel mucchio lascia il tempo che trova, eppure basterebbe che qualche Consigliere si facesse raccontare le ore di lavoro trascorse a Palazzo Silone, piuttosto che a Pescara o di incontri sul territorio per capire che neanche i cittadini, quei pochi rimasti affezionati a loro, credono più alle loro fandonie. Se qualcosa che poteva essere risolto nei primi mesi di legislatura ancora manca all’appello è solo perché si è dovuto porre riparo alle tante promesse, anche economiche che l’Amministrazione di centrosinistra ha fatto in Abruzzo, senza avere fondi certi, senza capitoli di spesa determinati. Marsilio e l’intero centrodestra sono, invece, al lavoro per dare garanzie ai cittadini, per offrire certezze e non chiacchiere agli abruzzesi.