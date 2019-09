Regione, aumenta lo stipendio dei direttori generali Asl: ora guadagneranno 149 mila euro lordi l'anno

Nominati i manager Asl di Chieti-Lanciano-Vasto e di L'Aquila - Avezzano - Sulmona, oltre all'adeguamento degli stipendi dei direttori generali stessi in Abruzzo, con un compenso annuo lordo di 149 mila euro. La giunta regionale Marsilio ha approvato ieri alcune delibere fra cui la nomina del dottor Thomas Schael per la Asl teatina ed il dottor Roberto Testa per quella aquilana.

Inoltre, approvata la delibera che prevede un aumento dei compensi annui lordi come adeguamento agli standard delle altre Regioni italiane, in quanto l'attuale livello retributivo era di circa 40 mila euro inferiore alla media nazionale, con solo la Calabria che fino ad ora aveva un'indennità leggermente inferiore rispetto all'Abruzzo.

L'obiettivo è quello di rendere più appetibile per i manager della sanità l'incarico nella nostra Regione.