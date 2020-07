Dalla Regione 1,5 milioni di euro ed un'app per i comuni che devono gestire le spiagge libere

La giunta regionale ha stanziato 1,5 milioni di euro per i comuni costieri, nell'ambito della gestione delle spiagge libere. Lo ha fatto sapere l'assessore Campitelli, annunciando l'approvazione della delibera che prevede un ulteriore sostegno per le amministrazioni comunali in difficoltà nella gestione del rispetto delle norme anti Covid nei lidi pubblici, dove spesso vengono segnalate situazioni di assembramento e di difficile controllo.

Inoltre, fa sapere l'assessore, è stata anche messa a disposizione un'app per la gestione degli ingressi e delle permanenze in spiaggia degli utenti:

La Giunta regionale ha fatto il massimo per agevolare la gestione delle spiagge libere da parte dei Comuni sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnologico nel pieno rispetto delle norme anti contagio

Ricordiamo che la Regione ha emanato, nei mesi scorsi, un'apposita ordinanza in cui si stabilivano norme e criteri per l'accesso, il posizionamento e la gestione degli utenti all'interno delle spiagge libere, al fine di contrastare il contagio da Coronavirus.