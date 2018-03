Regione, l'annuncio di D'Alfonso: fra cento giorni mi dimetto

"Appena arriverà la convalida ufficiale della mia elezione al Senato, rassegnerò le mie dimissioni con una difficile lettera indirizzata agli abruzzesi ed al mio vicepresidente Lolli". Il Governatore della Regione D'Alfonso torna sulla questione delle dimissioni a seguito dell'elezione come Senatore per il PD.

Il Presidente ha fatto sapere che l'insediamento in Senato prevede due passaggi, ovvero la proclamazione e la convalida. Quando sarà ufficializzata anche la convalida, D'Alfonso lascerà l'incarico in Regione. Un periodo di tempo di circa 3 mesi durante il quale si impegnerà a dimostrare il buon lavoro fatto e soprattutto le molte risorse finanziarie portate in Abruzzo, ma il Governatore lascia intendere che lavorerà anche sul fronte politico interno al suo partito, per ricostruire una governance credibile del PD che possa affrontare da protagonista le elezioni in programma per il prossimo anno.

Sui nomi per la candidatura alle Regionali D'Alfonso non si sbilancia, e su Legnini liquida la questione aggiungendo che si tratta di una persona con bagaglio d'esperienza eccezionale, ma che sono diversi i nomi da valutare.