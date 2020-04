Dalla Regione arriva il sì a corse e passeggiate in bici nel proprio comune, ok anche all'accesso alle seconde case

Sì a corse, attività fisica e passeggiate in bici all'interno del proprio comune di residenza, ed anche accesso autorizzato alle seconde case presenti nel territorio regionale con rientro obbligatorio in giornata e per eseguire attività di cura e manutenzione. Sono alcune delle misure previste nell'ordinanza firmata dal presidente Marsilio e che prevede una serie di concessioni per i cittadini abruzzesi.

Arriva anche l'autorizzazione all'apertura delle attività di toelettatura di animali domestici, all'interno del proprio comune o nel comune più vicino in caso di assenza, con prenotazione e senza contatto diretto fra persone. Sì a passeggiate a cavallo all'interno del proprio comune o comune limitrofo da svolgere individualmente, dalle 6 alle 20. Stesso orario anche per l'attività fisica, corsa e passeggiate in bici all'interno del proprio comune svolte individualmente. Decade dunque l'obbligo delle passeggiate vicino la propria abitazione.

Nelle domeniche del 3 e 10 maggio vivai e fiorai aperti fino alle 13,30, ed è anche consentita la pesce amatoriale e ricreative in mare ed in acqua dolce, dove ovviamente è concessa. Consentito l'accesso a massimo due persone per nucleo familiare all'interno delle seconde case all'interno del territorio regionale, per attività di manutenzione e riparazioni, con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. Infine autorizzati anche gli spostamenti in automobile anche con due persone contemporaneamente sui sedili anteriori, purchè il passeggero sia residente assieme al conducente. Stessa regola vale per gli spostamenti in moto e scooter.