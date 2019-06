Regione Abruzzo: approvata la norma "taglialeggi": abrogate 446 leggi regionali

Un taglio netto di 446 leggi su 2.947 in vigore. Approvata dal consiglio regionale la norma "taglialeggi" come spiega il presidente del consiglio regionale Sospiri, che rappresenta una buona notizia per i cittadini e per la macchina burocratica ed amministrativa regionale.

Si tratta di leggi e norme ormai inutili che appesantivano il lavoro quotidiano del territorio, e come ha aggiunto Sospiri si tratta solo del primo passo in quanto a breve sarà presentata anche una norma "taglialeggi" bis per l'eliminazione di altre norme emesse dal 1983 al 1992.

Nello specifico tutti gli Uffici regionali sono stati chiamati a un lungo lavoro di studio e di scrematura di tutte le norme prodotte

tra il 1973 e il 1982, mission dunque condivisa come obiettivo operativo interistituzionale tra i funzionari e dirigenti del Consiglio e della Giunta regionale. Tale lavoro ha interessato tutti i settori della macchina burocratica-amministrativa e al termine abbiamo chiuso con il taglio di ben 446 norme sulle 2.947 vigenti una sforbiciata che ha restituito respiro, ossigeno e forza al lavoro stesso

degli uffici eliminando, di fatto, tutte norme che sino a oggi hanno continuato a gravare sul nostro ordinamento senza, in realtà, produrre alcun effetto positivo in termini di ricaduta deliberativa sugli atti prodotti.

Circa 55 leggi erano del settore bilancio, altre 50 per l'agricoltura, foreste, enti locali e decentramento. Ora l'obiettivo è arrivare in tempi brevi alla seconda norma per il taglio di altre centinaia di leggi superate e di fatto inutili.