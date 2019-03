Regione Abruzzo, insediata la giunta Marsilio: "Saremo sindacalisti di tutti i nostri cittadini"

La nuova giunta regionale abruzzese si è ufficialmente insediata ieri, givoedì 7 marzo, all'Aquila sotto la guida del presidente Marco Marsilio.

Marsilio ha presentato il nuovo esecutivo a palazzo Silone chiedendo alla giunta di «lavorare con umiltà, in sinergia e collaborazione. Non è importante la tessera di partito né la vicinanza ad un territorio ma spogliamoci dell'appartenenza cittadina o provinciale per garantire sempre equilibrio territoriale».

A seguire Marsilio ha presieduto un incontro tra i nominati assessori per esaminare gli aspetti tecnici e burocratici più urgenti che porteranno nei prossimi giorni la giunta regionale ad essere pienamente operativa.

Questo quanto aggiunto dal neo governatore: