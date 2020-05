Crisi da Coronavirus, la Regione dirotta quasi 30 milioni di euro di fondi Fesr e Fse ad imprese e lavoratori autonomi

La giunta Marsilio ha approvato ieri la delibera che prevede la riprogrammazione dei fondi Fesr ed Fse per dirottare risorse economiche verso le imprese abruzzesi ed i lavoratori autonomi duramente colpiti dalla crisi provocata dal Coronavirus. Nello specifico, 9,4 milioni saranno per il microcredito ed un milione sarà destinato allo sviluppo della banda larga per i residenti nelle zone della regione non ancora coperte da quel servizio, necessario per garantire le connessioni per le famiglie i cui figli devono seguire le lezioni virtuali con i propri insegnanti.

Per i fondi Fesr, 19 milioni di euro saranno utilizzati per coprire la proposta di legge per offrire contributi economici per varie categorie d'imprese che hanno subito danni economici per il lockdown e per le restrizioni ancora in vigore.