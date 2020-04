Dalla Regione cinque milioni di euro sui conti correnti delle famiglie in difficoltà, Marsilio: "Dall'Abruzzo lezione di democrazia"

Saranno accreditati direttamente sui conti correnti delle famiglie abruzzesi in difficoltà per l'emergenza Coronavirus, cinque milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per l'acquisto di beni di prima necessità, per un importo massimo di mille euro a famiglia.

Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marsilio aggiungendo che la delibera fa parte del pacchetto di norme "anti crisi" approvate dal consiglio regionale. Secondo il governatore, dall'Abruzzo arriva anche una lezione di democrazia che si spera possa spingere ad una riflessione il Governo ed il parlamento.

Il riferimento di Marsilio è allo stanziamento di 400 milioni di euro in buoni spesa per le famiglie e cittadini in difficoltà, che saranno distribuiti dai sindaci ai richiedenti, una modalità che potrebbe creare blocchi e ritardi burocratici:

"Ed evitare soprattutto l'umiliazione per quelle famiglie che normalmente sono in grado di mantenersi da sole, nel doversi rivolgere alla Caritas o altre associazioni che fanno un'opera pregevolissima. Spero che questa misura possa essere superata dato che sono diverse le forze politiche nel parlamento e nel Governo stanno affrontando e discutendo di questa necessita'. Mi auguro diventi una norma nazionale, ma siamo orgogliosi di poter dire che l'Abruzzo ha dato il buon esempio. Siamo i primi ad averla messa nero su bianco" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giunta regionale entro una settimana stilerà la lista dei requisiti per accedere al fondo ed il bando d'accesso. Sarà comunque destinata a coloro che, a causa del Coronavirus, si trovano senza reddito e senza altre forme di assistenza come ad esempio il reddito di cittadinanza.