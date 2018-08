Regionali: Di Matteo, "Si chiude la peggiore legislatura dell'Abruzzo"

''Alle 'accuse' di esofagite io risponderò con il gaviscon, ma la patologia più grave che si è insediata nella politica dell'ultimo periodo è il narcisismo, malattia veramente incurabile che non si riesce a superare e che sicuramente determina, ha determinato e potrebbe continuare a determinare gravi problemi per la nostra per il nostro Abruzzo''.

E' la risposta dell'ex assessore regionale Donato Di Matteo alla battuta di Luciano D'Alfonso, che nella conferenza stampa di ieri, aveva ribattuto a chi gli chiedeva se la soglia dell'8% per le coalizioni e del 4% per le liste in coalizione non fossero uno 'sgarbo' a Di Matteo e Gerosolimo: ''C'è esofagite in giro''.