Regata dei Gonfaloni, dalla Regione arrivano 20 mila euro per l'edizione 2019

Un contributo da 20 mila euro per la 25esima edizione della Regata dei Gonfaloni, stanziato dal consiglio regionale abruzzese. Ad annunciarlo il consigliere regionale Pd Blasioli, che ha presentato l'emendamento che chiedeva lo stanziamento dei fondi per la storica competizione fra le marinerie che rischiava un pesante ridimensionamento a causa della mancanza di fondi.

Blasioli ha parlato di una tradizione che ormai appartiene alla città che ha sempre visto tantissimi cittadini e turisti partecipare, oltre all'organizzazione di spettacoli ed eventi collaterali:

Grazie a questo finanziamento regionale, però, questa storica e bellissima tradizione pescarese, voluta dal compianto Giovanni Verzulli, presidente dell’Associazione Il Maestrale, che è stato l’anima di questa competizione per anni prima della sua prematura scomparsa, tornerà a brillare come merita.

Sono certo che, come sempre, anche quest’anno l’evento calamiterà l’attenzione di centinaia di cittadini che non hanno mai fatto mancare il proprio tifo e sostegno, e di moltissimi appassionati, rendendo il giusto tributo al nostro fiume, che spero possa essere vissuto sempre come nel giorno della gara, e alla nostra marineria