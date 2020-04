Razzi interviene sul caso della presunta morte di Kim Jong-un: "Sta bene, lo aspetto in Abruzzo per due arrosticini"

Il presidente della Corea del nord Kim Jong-un non sarebbe morto e dunque le foto mostrate del suo cadavere sarebbero solo un fotomontaggio. A dichiararlo è l'ex senatore di Forza Italia Razzi, amico del presidente coreano e che commenta le voci e le immagini circolate nelle ultime ore che parlavano del possibile decesso di Kim Jong-un considerando che non vi sono sue apparizioni pubbliche da settimane e che sarebbe stato colpito da una malattia.

Razzi a Quotidiano Nazionale fa sapere che doveva essere operato al cuore ed ora è in convalescenza. L'ex senatore abruzzese avrebbe parlato con l'ambasciatore nordcoreano che ha smentito le voci della morte, che dunque contrasta con quanto affermato dalla Cnn che, tramite l'intelligence degli Usa, avrebbe saputo che il leader sarebbe in fin di vita se non addirittura deceduto dopo l'intervento chirurgico.

"L'ambasciatore mi ha spiegato che, dato che hanno recentemente sperimentato un paio di missili di corta gittata, per ripicca si inventano delle cose. Io naturalmente non sono a lì a Pyongyang e non ho visto, riferisco in base a quello che mi dice l'ambasciatore. Però, ecco, mi ha detto che sono tutte notizie false. Ci facciamo gli arrosticini di pecora e un Montepulciano d'annata. Si rimetterebbe in forma" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla possibile successione al potere della sorella di Kim Jong-un, Razzi la descrive come una ragazza intelligente ma senza Kim l'avvicinamento alla Corea del Sud sarebbe impossibile, in quanto è un uomo di pace, ricordando che la Corea del Nord adora ed è amica dell'Italia.