In arrivo rastrelliere per le bici, il vicesindaco Santilli: "Basta scuse per gli incivili che le lasciano nelle aiuole"

Dopo l'annuncio delle multe e delle rimozioni per le biciclette lasciate nelle aiuole del lungomare di Pescara, il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico Gianni Santilli annuncia che il Comune sta procedendo all'acquisto delle rastrelliere.

Come riferisce l'Agenzia Dire, Santilli mette un punto alla diatriba nata in questi giorni tra Fiab e Aci sulla guerra promessa al parcheggio selvaggio delle due ruote in città.

Santilli ha chiarito la situazione in occasione della campagna "No mozziconi a terra".

«Non sarà più possibile parcheggiare sulle aiuole le biciclette, danneggiando il verde che con fatica viene curato. Stiamo procedendo all'acquisto delle rastrelliere: da quel momento non sarà più ammesso alcun comportamento contrario al decoro urbano e al rispetto dei beni pubblici», fa sapere il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico.