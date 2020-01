"Rancitelli è come il Bronx", il presidente Sospiri attacca il centrosinistra dopo l'omicidio Cervoni

Abbattere il Ferro di Cavallo a Rancitelli e riportare definitivamente la legalità nel quartiere, dove ormai si vive una situazione quotidiana simile al "Bronx". Dopo l'omicidio di Marco Cervoni avvenuto a Capodanno in via Tavo, il presidente del consiglio regionale Sospiri torna sulla questione della legalità e sicurezza nelle periferie cittadine, attaccando l'amministrazione comunale Alessandrini per non essere intervenuta in modo deciso durante gli anni di governo cittadino sottovalutando il problema del Ferro di Cavallo.

E invece l’ultimo episodio, ultimo in ordine di tempo, forse il più grave, ci dimostra solo che hanno sbagliato tutto, hanno perso tempo prezioso, facendo piombare in un baratro buio una intera zona della città. Noi parliamo di un quartiere dove non si riesce neanche a manutenere un parco, quello dell’Infanzia, né tantomeno ad affidarne la gestione, perché quel parco deve restare nel degrado, in modo da disincentivarne la frequentazione e le presenze sane.

Sospiri evidenzia come l'amministrazione comunale Masci stia correndo ai ripari con l'arrivo delle telecamere di sorveglianza, ma non è sufficiente, in quanto è necessario abbattere il complesso di case popolari che ha dato origine al degrado del rione e che già negli anni '90 l'assessore Candeloro pensava di eliminare, attirandosi le critiche del centrosinistra.