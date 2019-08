Rancitelli, la proposta di Pignoli: "Consiglio straordinario al Ferro di Cavallo"

Un consiglio comunale straordinario al Ferro di Cavallo a Rancitelli, aperto a tutti i residenti come accaduto qualche settimana fa in piazza Santa Caterina. La proposta arriva dal consigliere comunale Udc Pignoli che ha partecipato alla riunione del comitato sicurezza nella quale sono intervenuti il parroco Don Max e la presidente dell'associazione di quartiere Di Credico, denunciando una situazione insostenibile a causa della criminalità che controlla il territorio e gli alloggi occupati abusivamente da persone agli arresti.

Per questo ho anche voluto ribadire, così come da richiesta allegata, che già nel mese scorso, e precisamente il 9 luglio scorso, avevo chiesto al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale la convocazione di onsiglio comunale da far svolgere nei vari quartieri di Rancitelli, San Donato, Fontanelle, così come accaduto per Piazza Santa Caterina in modo da poter lanciare un primo forte segnale di presenza dell'amministrazione comunale nelle periferie, oltre all'adozione di provvedimenti ad hoc