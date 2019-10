Rancitelli, presidio per la legalità di Pettinari: solo e con la bandiera tricolore - FOTO

Un presidio simbolico, da solo con la bandiera tricolore, per chiedere alle istituzioni di intervenire concretamente per riportare la legalità a Rancitelli e nelle case popolari. Il vicepresidente del consiglio regionale ed esponente del M5s Pettinari questa matitna si è recato in via Lago di Borgiano per scoraggiare l'attività di spaccio di stupefacenti che, in quella zona, si concentra soprattutto negli alloggi popolari occupati abusivamente.

Pettinari ricorda come i residenti vivono una condizione di paura ed omertà, sotto scacco da parte degli spacciatori e criminali che abitano nella zona, quasi sempre in alloggi di edilizia popolare:

“Solamente con la nostra manifestazione bbiamo fatto da deterrente per i criminali, bloccando traffici illeciti per paura di essere beccati. Ci sono state in totale venti autovetture arrivate nel quartiere, probabilmente per acquistare droga, che alla nostra vista se ne sono andate. Immaginate quanta efficacia potrebbe avere lo stazionamento fisso delle forze di polizia. Non dei Vigili urbani che devono essere tutelati e protetti affinché continuino a svolgere il proprio mestiere. Qui c'è bisogno di chi è addestrato ed equipaggiato per affrontare situazioni difficili, come varabinieri e la compagnia di intervento operativo”.

Pettinari poi attacca la Regione, colpevole di aver approvato una legge che non risolve il problema dell'occupazione abusiva, guadagnando anche 3.000 euro al giorno dallo spaccio e non pagando nemmeno 10 euro di canone d'affitto: