Chieste 3 modifiche per il progetto di riqualificazione del campo Rampigna

Sono 3 le modifiche che Claudio Croce e Alessio Di Pasquale, consiglieri comunali di Forza Italia, chiedono per il progetto di riqualificazione del campo Rampigna di Pescara.

Croce e Di Pasquale chiedono l'inserimento di queste 3 modifiche in corsa visto che i lavori sono stati già affidati e l'apertura del cantiere è prevista per il mese di marzo.

Queste le modifiche richieste:

spazi più adeguati per i diversamente abili al fine di consentire loro ampia mobilità sugli spalti;

allestimento di uno spogliatoio destinato esclusivamente alle donne, arbitri e atlete, distinto da quello maschile;

eliminazione della recinzione di separazione tra campo e spalti, come previsto dalle normative emesse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio già da vent’anni, norme che, al massimo suggeriscono la realizzazione di una barriera alta appena un metro in plexiglass, per educare gli spettatori che assistono a un incontro di calcio.

Le modifiche sono state portate al tavolo della commissione Sport presieduta da Adamo Scurti che ha condiviso le soluzioni prospettate dai 2 consiglieri. L'intervento prevede un intervento imponente, sia in termini economici, con un investimento pari a circa 800mila euro, sia in termini tecnici, con il rifacimento completo del campo in erba sintetica, la riqualificazione degli spalti e degli spogliatoi, restituendo al complesso la sua dignità estetica e funzionale.

Nelle ultime settimane è stato molto acceso anche il dibattito sul possibile recupero della necropoli che sarebbe nascosta sotto all'area del Rampigna. In tanti hanno chiesto di rivedere i lavori di riqualificazione.