Ragazza aggredita a Montesilvano, Fratelli D'Italia: "Città in balia di orde di immigrati"

Marco Forconi, di Fratelli D'Italia Montesilvano, interviene in merito alla presunta aggressione subita ieri sera da una ragazza e dai suoi amici mentre stavano facendo jogging sul lungomare nella zona dei Grandi Alberghi. Secondo Forconi, si tratta dell'ennesimo caso che dimostra come a Montesilvano ci sia ormai un clima diffuso d'insicurezza causa della presenza di immigrati che spesso gestiscono traffici di stupefacenti e prostituzione:

La pineta continua ad essere occupata quasi militarmente, sembrano aumentare gli elemosinanti africani all'uscita di esercizi commerciali ed il lungomare, non appena arriva il buio, è zona meretricio da via Arno fino al lungofiume.

Il sindaco Maragno, dopo aver disatteso gli impegni sul posto fisso di polizia ed aver sponsorizzato Montesilvano come modello di accoglienza-business sembra non accorgersi che la città è ostaggio di stranieri i quali, giustificati da permessi umanitari, ne depredano il decoro.

Si intensifichino i blitz antidroga, senza tregua, colpendo non solo le braccia ma anche le menti di chi sta inondando di droga la nostra città, mettendo in serio pericolo le vite dei giovanissimi e, soprattutto, delle ragazze. Non vogliamo altre Pamela o altre Desirée