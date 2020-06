Prosegue anche nella fase 3 la raccolta di generi alimentari lanciata da Forza Italia a Pescara

Non si ferma nella fase 3 dell'emergenza Coronavirus l'iniziativa "spesa sospesa" di Forza Italia Abruzzo. Il senatore e coordinatore regionale Pagano ha fatto sapere che venerdì 5 e sabato 6 giugno sarà possibile partecipare nei punti vendita Conad in via del Circuito e via Tiburtina a Pescara. Qui, i clienti potranno donare generi alimentari e di prima necessità che si collega alla raccolta di denaro fatta dagli esponenti locali di "Forza Italia".

Forza Italia potrà così continuare a contribuire con un gesto di generosità ad acquistare pacchi di generi alimentari per il tramite dell' Associazione "Alda e Sergio" di Massimo Parenti cui sono effettuate le donazioni.

Pagano ha anche ringraziato la Caritas diocesana Pescara - Penne che si è resa disponibile per la distribuzione degli aiuti alimentari alle famiglie bisognose.