Sicurezza a Pescara, il consigliere Frattarelli: "Dalla Lega solo proclami"

La questione della sicurezza continua a tenere banco a Pescara visti i numerosi episodi di criminalità che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

Sul tema interviene il consigliere comunale Mirko Frattarelli, capogruppo della lista civica "Sclocco Sindaco" secondo il quale la Lega è in "perenne e continua campagna elettorale".

Questo quanto sottolinea Frattarelli:

«Il progetto "Sicurezza integrata" sembra essere solo un grande proclamo. Inoltre, é ormai consuetudine comunicare progetti, senza peró dire ai cittadini con quali soldi si intende realizzarli. La Lega perde il pelo ma non il vizio. I cittadini pescaresi hanno bisogno di interventi concreti sul territorio, e non di conferenze stampa. Dopo tre mesi di governo, nessuna operazione in tema di sicurezza é stata messa in atto. Si continua a giocare sulla paura dei pescaresi. La cittá ha delle prioritá, la manutenzione delle strade, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino e il decoro degli spazi verdi, senza contare gli enormi problemi e disagi delle periferie, che in campagna elettorale sembravano essere punti essenziali, mentre ora sembrano essere caduti nel dimenticatoio».