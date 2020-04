Quarantacinquemila euro per ospitare i pazienti Covid in isolamento all'Oasi dello Spirito, Pettinari: "Perchè non farli andare negli alberghi?"

La Regione Abruzzo pagherà 45 mila euro all'Oasi dello Spirito, la struttura gestita da una fondazione religiosa fra Montesilvano Colle e Spoltore, per ospitare per 60 giorni i pazienti Covid in isolamento domiciliare, con a carico anche il costo di sanificazione prima e dopo, la mensa, la pulizia dei locali, la sostituzione dei letti e di lavanderia.

La questione è stata sollevata dal consigliere regionale del M5S Pettinari che critica la decisione evidenziando come si sarebbe potuto spendere quei fondi per le strutture alberghiere della zona, vuote ed in crisi per il Coronavirus. In questo modo, si sarebbe dato ossigeno ad un settore fra i più colpiti dalla crisi economica derivante dalla pandemia spiega il consigliere pentastellato. Senza contare che la struttura dell'Oasi dello Spirito non è ben collegata e facilmente raggiungibile in caso di emergenze:

