Qualità della vita in Abruzzo, Colletti (M5S): "Colpa del governo regionale"

Andrea Colletti, deputato pescarese del Movimento 5 Stelle, commenta il rapporto “Qualità della vita 2018”, realizzato dal quotidiano Italia Oggi e dall’Università la Sapienza di Roma, che non colloca la nostra regione tra quelle più virtuose in Italia.

“Purtroppo - afferma Colletti - la fotografia che emerge della nostra regione evidenzia come in settori per noi strategici perdiamo posizioni in maniera pericolosa. Questi dati, come quelli di alcune settimane fa sulla qualità della P.A, dimostrano l’incapacità a governare dell’attuale Governo regionale e di quello precedente di centrodestra. Un risultato a cui è necessario dare immediatamente delle risposte. Un risultato al quale sono convinto daranno risposta per primi gli elettori abruzzesi il prossimo 10 febbraio”.