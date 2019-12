Diventano operativi i punti d'ascolto del Comune di Pescara: orari e sedi

L'assessore Di Nisio ha ricordato che i punti d'ascolto istituiti dall'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei cittadini, sono in apertura. Qui, troveranno personale del servizio sociale del Comune che ascolterà le richieste e istanze presentate da coloro che vivono situazioni di difficoltà o disagio, per valutarle ed eventualmente indirizzarle nelle sedi idonee o avviando un percorso di assistenza da parte dell'ente comunale.

I punti d’ascolto saranno ubicati a San Donato nei locali dell’emporio Caritas di Via Rubicone 15 (lunedi dalle ore 9-12), a Fontanelle presso l’associazione per Fontanelle in via Caduti per Servizio 39 (martedi ore 9-12), ai Colli nella Sede della circoscrizione di Via di Sotto 2 (mercoledi ore 9-12), a Zanni nella sede dell'associazione Nuovaidea di Via Tripodi (giovedi ore 9-12), a Rancitelli nei locali Urban di via Giardino (venerdi ore 9-12) e in piazza Italia nelle stanze del centro famiglie (martedi

e venerdi ore 9-12 e mercoledi ore 15-17).

Ricordiamo che il progetto rientra nell'ambito delle iniziative dell'amministrazione comunale per riqualificare le periferie della città e per fornire assistenza e sostegno ai cittadini, con l'apertura anche di un nuovo posto fisso della polizia municipale a Fontanelle ed è stato portato avanti anche dal consigliere e capogruppo Udc Pignoli.