Punti di ascolto al Ferro di Cavallo con la Caritas, il progetto del Comune

Punti di ascolto al Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli a Pescara.

L'assessore all'Ascolto del disagio sociale, Nicoletta Di Nisio, ha messo a punto una strategia di intervento insieme alla Caritas dopo l'omicidio di Capodanno.

La Di Nisio ha incontrato don Marco Pagniello, direttore della Caritas Diocesana e Viviana Di Cesare, responsabile dei Punti di Ascolto comunali nel corso di una riunione convocata insieme al capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli.

Questo quanto spiega Pignoli:

«Abbiamo voluto questo incontro con la Caritas per fare un po' il punto della situazione per quel che concerne il lavoro svolto e da portare avanti, nell'ambito del progetto dei Punti di Ascolto fortemente voluto dall'assessore Di Nisio e dalla Amministrazione Comunale. Abbiamo voluto parlare e poi presentare una proposta che dovrebbe dare ancora più forza ai Punti di Ascolto stessi che verranno rafforzati e intensificati, per dar loro più efficacia soprattutto al Ferro di Cavallo, mettendo in campo delle professionalità e delle persone che conoscono quella realtà. L'obiettivo è quello di coinvolgere anche le famiglie rom, soprattutto le donne e i figli affinché si possa individuare e intraprendere un percorso di educazione, per mezzo di attività ludiche e sociali, e in tal senso individuare anche un mediatore rom che possa interfacciarsi con loro e trovare soluzioni, mezzi e percorsi, per far si che soprattutto i più giovani possano allontanarsi da attività illegali come lo spaccio di stupefacenti, e in generale stare lontano da tutto quello che rientra nella illegalità. Dobbiamo dire che sono già in essere attività di reinserimento sociale come dopo scuola, cucito, cucina, attività ricreative presso la locale ludoteca, ma ovviamente, essendo quello di Rancitelli un quartiere con diverse problematiche, occorre molto lavoro. Sotto l'aspetto sociale l'Amministrazione Comunale sta facendo già tanto, con i Punti di Ascolto, che ricordo sono stati voluti fortemente dal sottoscritto e dall'assessore Di Nisio, e i progetti di cui sopra, messi in campo con la Caritas, con la presenza come dicevo grazie anche alla presenza di un mediatore Rom proprio per fare da tramite con enti e Caritas, oltre che con l'Amministrazione Comunale».