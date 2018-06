Pulizia della spiaggia, Marchegiani ringrazia Attiva: “Ha fatto un grande lavoro”

L’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Pescara, Paola Marchegiani, ha voluto ringraziare tutto il personale di Attiva che ha operato per i lavori di pulizia degli arenili, soprattutto quelli a nord, dall’eccezionale mole di tronchi e materiale trasportato dalla mareggiata di venerdì notte.

"La nostra Spa - afferma Marchegiain in una nota - ha lavorato ogni notte in sinergia con i balneatori per liberare l’arenile dai tronchi, un quantitativo imponente, oltre 200 tonnellate di materiale spiaggiato fra ramaglie e tronchi, tutto proveniente dal fiume Saline e trasportato dalle correnti e tutto da smaltire secondo procedure e con mezzi speciali che a fine giornata si sono mossi sulla spiaggia per fasi".