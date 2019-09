Provincia, l'appello del sindaco di Villa Celiera: "Serve un centro operativo provinciale della protezione civile"

Aprire un centro operativo provinciale della protezione civile sul territorio, per la gestione delle eventuali emergenze. Il sindaco di Villa Celiera Vespa, consigliere provinciale e capogruppo di "Provincia in Comune" ha lanciato un appello al presidente della provincia Zaffiri per riuscire in tempi brevi ad avere a disposizone il centro.

L'ex presidente Di Marco, ricorda Vespa, aveva individuato alcuni locali idonei della Provincia da poter concedere alla Prefettura che per ospitare il Cop.