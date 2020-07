Arriva il sì per la proroga del contratto di gestione delle Naiadi: niente chiusura per l'impianto sportivo

Nessuna chiusura per le Naiadi, grazie alla delibera approvata dalla giunta regionale per la proroga della concessione. A farlo sapere l'assessore regionale Liris, al termine della riunione dell'esecutivo Marsilio che ha approvato il documento. Rimarrà dunque la Pinguino Nuovo ssd srl a gestire per un altro anno l'impianto, come era già stato anticipato nelle ultme ore.

Liris ha spiegato che attualmente vi è l'impossibilità, non dipendente dalla Regione, di individuare un nuovo gestore attraverso la proposta di project financing del 2018. Per questo è stata stabilita una proroga per avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica, per una concessione decennale con canone da stabilire. In questo modo non ci saranno danni economici ed in termini lavorativi per il personale ed i cittadini, che avrebbe portato alla chiusura dell'impianto:

La Regione ha dimostrato buon senso e lungimiranza, salvaguardando l'esistente, assicurando la prosecuzione di un servizio nodale e soprattutto avviando con celerita' -l'individuazione di un soggetto che possa garantire continuita' ed efficienza negli anni a venire

Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo Fdi alla Regione Testa che ha parlato di una decisione lungimirante che consente la prosecuzione dell'attività ed indica un percorso a lungo termine per il futuro del centro sportivo.