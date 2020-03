La proposta del vicepresidente del consiglio comunale Fiorilli: "Cabina di regia unica regionale per l'emergenza Coronavirus"

Una task forca a guida regionale, una centrale unica di coordinamento per la gestione dell'emergenza Coronavirus in Abruzzo. A chiederla il consigliere comunale e vicepresidente del consiglio Berardino Fiorilli, che chiede alle istituzioni un'organizzazione nuova e centralizzata di tutto il supporto al personale sanitario abruzzese, su tutti gli ambiti: dall'approvigionamento di presidi sanitari, al coordinamento per la gestione dei ricoveri e dei posti letto:

Purtroppo in alcuni ospedali abruzzesi più piccoli solo oggi sono state installate le tende per il pre-triage, con molto ritardo esponendo inutilmente i propri operatori, mentre Pescara, ad esempio, ha installato la tenda ben prima che esplodesse l’emergenza regionale; gli stessi operatori sanitari temono di essere contagiati perché oggi, come da protocollo dell’organizzazione mondiale della sanità, i tamponi vengono eseguiti solo a chi presenta sintomi e non a chi ‘teme’ o ‘sospetta’ un contagio. E quegli operatori sanitari vivono anche a casa in autoisolamento per paura del rischio di trasmettere un possibile virus ai propri congiunti, figli, genitori, aumentando il livello di stress. In altre parole, oggi l’Abruzzo può contare su uno straordinario esercito di operatori sanitari qualificati che sta dando l’anima e che però non sempre ha a disposizione gli strumenti adeguati per un’emergenza sanitaria che va affrontata con mezzi e strumenti eccezionali e il coordinamento della Protezione civile regionale.

Secondo Fiorilli si tratta di un meccanismo che potrebbe andare in corto circuito, come per le associazioni di soccorso che operano sul territorio per la Asl, che non riescono ad avere mascherine per proteggersi durante il lavoro volontario e per questo occorre una cabina di regia unica, coordinata da un commissario interno sia per l'acquisto dei presidi sanitari, sia per stabilire un protocollo unico per tutti gli ospedali abruzzesi per le procedure da seguire.

