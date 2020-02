Prolungamento Asse attrezzato fino al porto, D'Alfonso: "È un progetto della mia giunta"

«Il prolungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara è un progetto della mia giunta, la verità resiste e prevale sempre».

A dirlo è il senatore ed ex presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, con un post condiviso su Facebook.

Questo quanto scrive D'Alfonso:

«Un’opera infrastrutturale resa possibile dalla giunta D’Alfonso grazie alla delibera di giunta numero 310 del 29 aprile 2015 (riguardante “evidenza infrastrutture strategiche prioritarie per la Regione Abruzzo”) e agli accordi vincolanti firmati con Anas il 23 settembre 2015 (protocollo d’intesa per la costruzione, il miglioramento e la sicurezza della rete stradale nelle Regione Abruzzo), per la copertura finanziaria. Infatti la delibera Cipe numero 25/2016 ha approvato il piano operativo e lo stanziamento dei 15 milioni di euro per prolungamento asse attrezzato. La verità resiste e prevale sempre poiché anche questi finanziamenti per l’allungamento dell’asse attrezzato fanno parte dei risultati dei 1500 giorni di Giunta D’Alfonso».