Progetto SPRAR per minori attuato dai Comuni di Montesilvano, Elice e Picciano

I minori non accompagnati saranno dislocati in varie strutture. Una sinergia che estende il servizio di assistenza anche alle persone senza fissa dimora attraverso un progetto di Housing First che garantisce un alloggio condiviso da nuclei familiari in difficoltà economica