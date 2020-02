Via Marconi, Forza Italia all’attacco: “Il progetto va cambiato”

Sui lavori di restyling in via Marconi, a Porta Nuova, Forza Italia va all’attacco con la decisione. Ecco che cosa affermano in una nota i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale e Ivo Petrelli dopo una lettera spedita dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara:

“Il progetto che rischia di rivoluzionare negativamente via Marconi non solo si può, ma si deve cambiare, perché non possiamo distruggere il quadrante più importante di Portanuova per una pista ciclabile. La lettera inviata al Comune di Pescara dalla Regione non usa alcun termine perentorio ma, com’è ovvio che sia, lascia al Comune la scelta politica e amministrativa sul come procedere, ossia se rivedere l’iniziativa infrastrutturale, che il centrodestra ha ereditato dalla precedente giunta Alessandrini, o meno”.

Per questa ragione, Di Pasquale e Petrelli pensano che si possa dialogare con la Regione Abruzzo: